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Ситуация в Коркино стабилизировалась, заявили власти

ЧЕЛЯБИНСК, 25 окт — РИА Новости. Ситуация, связанная со стихийным сходом граждан в Коркинском муниципальном округе Челябинской области после убийства женщины-таксиста, стабилизировалась, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

Источник: © РИА Новости

«В Коркино стабилизировалась ситуация, связанная со стихийным сходом граждан, спровоцированным резонансным убийством девушки-водителя такси. Ситуация находится на личном контроле губернатора Челябинской области Алексея Текслера, который в постоянном режиме координирует деятельность органов власти».

говорится в сообщении

Пресс-служба отмечает, что у убитой женщины остались двое детей. По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера семье погибшей будет оказана необходимая помощь, также администрация округа находится в постоянном контакте с семьей, с детьми работает соцслужба, добавляется в сообщении. Детям 11 и 15 лет.

По данным управления СК по региону, вечером в среду в автомобиле, находящемся вблизи дома № 1 по улице Ватутина в Коркино, нашли тело занимавшейся частным извозом 40-летней женщины с ножевыми ранениями. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, подозреваемого задержали вечером в четверг.

СК уточнял, что между потерпевшей и подозреваемым, ехавшим на такси к месту своего проживания, произошел конфликт, в ходе которого мужчина не менее четырех раз ударил женщину ножом в грудь.

расследование