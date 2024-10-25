Ситуация в Коркино стабилизировалась, заявили власти

«В Коркино стабилизировалась ситуация, связанная со стихийным сходом граждан, спровоцированным резонансным убийством девушки-водителя такси. Ситуация находится на личном контроле губернатора Челябинской области Алексея Текслера, который в постоянном режиме координирует деятельность органов власти».
Пресс-служба отмечает, что у убитой женщины остались двое детей. По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера семье погибшей будет оказана необходимая помощь, также администрация округа находится в постоянном контакте с семьей, с детьми работает соцслужба, добавляется в сообщении. Детям 11 и 15 лет.
По данным управления СК по региону, вечером в среду в автомобиле, находящемся вблизи дома № 1 по улице Ватутина в Коркино, нашли тело занимавшейся частным извозом 40-летней женщины с ножевыми ранениями. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, подозреваемого задержали вечером в четверг.
СК уточнял, что между потерпевшей и подозреваемым, ехавшим на такси к месту своего проживания, произошел конфликт, в ходе которого мужчина не менее четырех раз ударил женщину ножом в грудь.