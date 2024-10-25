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Врач из Уфы перечислила продукты, из-за которых появляется неприятный запах пота

Эндокринолог из Уфы назвала продукты, усиливающие неприятный запах пота.

Источник: Комсомольская правда

На запах тела может влиять питание. Об этом рассказала главный внештатный специалист-эндокринолог Минздрава Башкирии Алия Насыртдинова. По ее словам, некоторые продукты могут усилить неприятный запах пота.

Так, например, напитки, содержащие кофеин, повышают активность потоотделительных желез, а некоторые сыры, в составе которых есть тирамин и другие соединения, могут изменить запах пота.

Также в беседе с UfaTime.ru врач добавила, что усиливают запах специи, пряности, красное мясо, жирные продукты и консервы. Все они содержат вещества, которые негативно сказываются на потоотделении.

— Если вы замечаете изменения в запахе пота, стоит обратить внимание на свой рацион и, при необходимости, уменьшить потребление перечисленных продуктов, — заключила медик.

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