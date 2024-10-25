В Коркино задержали наиболее активных участников волнений

По данным пресс-службы, убийство вызвало волнения местных жителей, требующих наказания виновных в преступлении — на улицы Коркина в четверг вышли около 150 человек. На месте в течение дня работали представители местной администрации округа, исполнительных органов области, была организована разъяснительная работа с населением и участниками волнений.
«Для работы на месте по поручению главы региона выехали заместители губернатора Алексей Фартыгин и Роман Воллерт. Сотрудники правоохранительных органов проводили мероприятия по пресечению противоправной деятельности, задержания наиболее активных участников волнений. Госпитализировано двое пострадавших. Их состояние стабильное, оказана вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.
По данным управления СК по региону, вечером в среду в автомобиле, находящемся вблизи дома № 1 по улице Ватутина в Коркино, нашли тело занимавшейся частным извозом 40-летней женщины с ножевыми ранениями. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, 17-летнего подозреваемого задержали вечером в четверг. СК уточнял, что между потерпевшей и подозреваемым, ехавшим домой на такси, произошел конфликт, в ходе которого мужчина не менее четырех раз ударил женщину ножом в грудь.