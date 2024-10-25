В Коркино задержали наиболее активных участников волнений

По данным управления СК по региону, вечером в среду в автомобиле, находящемся вблизи дома № 1 по улице Ватутина в Коркино, нашли тело занимавшейся частным извозом 40-летней женщины с ножевыми ранениями. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, 17-летнего подозреваемого задержали вечером в четверг. СК уточнял, что между потерпевшей и подозреваемым, ехавшим домой на такси, произошел конфликт, в ходе которого мужчина не менее четырех раз ударил женщину ножом в грудь.