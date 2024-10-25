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В Самаре сожители организовали наркопритон на улице Мориса Тореза

В Самаре задержали двух человек, организовавших наркотический притон.

Источник: ГУ МВД России по региону

В Самаре сотрудники правоохранительных органов провели оперативные мероприятия и пресекли деятельность наркопритона на улице Мориса Тореза. Помещение для употребления организовали женщина и ее 52-летний сожитель, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

— Оперативники провели осмотр помещения в присутствии понятых. В квартире нашли одноразовые шприцы, ложки, стеклянные бутылки и другие предметы для изготовления и употребления наркотиков, — отметили в ведомстве.

Задержанные признались, что разрешали знакомым собираться в квартире и употреблять за еду, сигареты и наркотики. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, которое уже направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.