В Самаре сожители организовали наркопритон на улице Мориса Тореза

В Самаре сотрудники правоохранительных органов провели оперативные мероприятия и пресекли деятельность наркопритона на улице Мориса Тореза. Помещение для употребления организовали женщина и ее 52-летний сожитель, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
— Оперативники провели осмотр помещения в присутствии понятых. В квартире нашли одноразовые шприцы, ложки, стеклянные бутылки и другие предметы для изготовления и употребления наркотиков, — отметили в ведомстве.
Задержанные признались, что разрешали знакомым собираться в квартире и употреблять за еду, сигареты и наркотики. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, которое уже направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.