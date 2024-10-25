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Al Hadath сообщил о гибели троих журналистов в Ливане при ударе Израиля

Трое работников СМИ погибли на юге Ливана в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает Al Hadath.

Источник: Reuters

По данным телеканала, израильские самолеты атаковали в городе Хасбайя гражданский штаб, где были журналисты. Помимо троих погибших, еще два человека были ранены.

Al Mаyadeen сообщил о гибели двоих своих сотрудников — в результате атаки не стало фотографа и инженера прямого эфира, работавших на канале. По данным Al Hadath, третий погибший — оператор телеканала ливанской шиитской группировки «Хезболла» Al Manar.

Израиль 23 сентября объявил о начале «упреждающей военной операции» в Ливане для уничтожения военной инфраструктуры «Хезболлы». Этому предшествовала серия массовых атак: взрыв пейджеров и других беспроводных устройств боевиков в Ливане, удары по Бейруту и югу страны.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ приступила к сухопутной операции в приграничных ливанских районах.