Al Hadath сообщил о гибели троих журналистов в Ливане при ударе Израиля

По данным телеканала, израильские самолеты атаковали в городе Хасбайя гражданский штаб, где были журналисты. Помимо троих погибших, еще два человека были ранены.
Al Mаyadeen сообщил о гибели двоих своих сотрудников — в результате атаки не стало фотографа и инженера прямого эфира, работавших на канале. По данным Al Hadath, третий погибший — оператор телеканала ливанской шиитской группировки «Хезболла» Al Manar.
Израиль 23 сентября объявил о начале «упреждающей военной операции» в Ливане для уничтожения военной инфраструктуры «Хезболлы». Этому предшествовала серия массовых атак: взрыв пейджеров и других беспроводных устройств боевиков в Ливане, удары по Бейруту и югу страны.
В ночь на 1 октября ЦАХАЛ приступила к сухопутной операции в приграничных ливанских районах.