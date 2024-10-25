В Аксайском районе во время пожара в частном доме погиб мужчина

По предварительной информации, дом полыхал на улице Первомайской. Пожар заметили соседи мужчины и сразу же вызвали спасателей. Огонь за считанные минуты охватил порядка 75 квадратных метров. Прибывшие на место ЧП спасатели незамедлительно начали тушить огонь. Когда они осматривали сгоревший дом, то обнаружили тело мужчины.