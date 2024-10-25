В Аксайском районе во время пожара в частном доме погиб мужчина

В Аксайском районе при пожаре в частном доме погиб 51-летний мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Трагедия произошла в хуторе Истомино.
По предварительной информации, дом полыхал на улице Первомайской. Пожар заметили соседи мужчины и сразу же вызвали спасателей. Огонь за считанные минуты охватил порядка 75 квадратных метров. Прибывшие на место ЧП спасатели незамедлительно начали тушить огонь. Когда они осматривали сгоревший дом, то обнаружили тело мужчины.
— Очагом возгорания стал диван, на который упала горящая сигарета, — говорится в сообщении ведомства.
На месте ЧП работали 12 специалистов и три спецмашины.