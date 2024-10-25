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Вице-губернатор и начальник СУ СК встретятся с коркинцами после беспорядков

Улицы Коркино патрулируют после ночных волнений.

Источник: Комсомольская правда

Представители областного правительства и силовики встретятся с жителями Коркино после беспорядков, которые вспыхнули из-за убийства таксистки.

Личный прием пройдет 25 октября в администрации Коркинского округа. С гражданами собираются поговорить вице-губернатор Алексей Фартыгин, прокурор региона Игорь Донгаузер, начальник областного СУ Следственного комитета Алексей Колбасин, а также уполномоченный по правам человека на Южном Урале Юлия Сударенко.

— Ситуация находится на личном контроле губернатора Челябинской области Алексея Текслера, который в постоянном режиме координирует деятельность органов власти, — заявили в региональном правительстве.

Напомним, волнения начались после убийства 40-летней женщины, работавшей водителем такси. У погибшей остались дети 11 и 15 лет. На народном сходе 24 октября коркинцы требовали наказать виновных.

По данным областного правительства, на улицы вышли около 150 человек. В начавшихся беспорядках пострадали двое — оба госпитализированы, их состояние врачи оценивают как стабильное.

Сейчас волнения прекратились, но сотрудники правоохранительных органов продолжают патрулировать улицы.

Подозреваемого в убийства задержали. С семьей погибшей женщины работает социальная служба.