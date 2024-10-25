Ранил двух парней: задержали цыгана, который стрелял по людям в Коркино

Цыгана, который стрелял по людям во время беспорядков в Коркино Челябинской области, задержали. 58-летний барон ранил 37-летнего и 29-летнего мужчин, после чего попытался скрыться. Пострадавшие живы, их доставили в больницу.
— Возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц), — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Челябинской области.
В ближайшее время стрелку изберут меру пресечения. Следователи будут просить отправить его в СИЗО.
В доме цыгана прошли обыски — найдено оружие. Назначены судмедэкспертизы. Идет расследование.
Напомним, беспорядки в Коркино начались после обнаружения тела 40-летней таксистки. В ее убийстве подозревают местных цыган.