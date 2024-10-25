Грузовой автомобиль врезался в пассажирский автобус на Независимости в Минске

Грузовой автомобиль врезался в пассажирский автобус на проспекте Независимости в Минске. Подробности ДТП рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, в четверг, 24 октября, примерно в 19.30 36-летний водитель грузового автомобиля «ГАЗель» ехал по проспекту Независимости. Неподалеку от съезда на МКАД он не справился с управлением из-за чего выехал на полосу встречного движения, где врезался в пассажирский автобус «МАЗ». В ГАИ отметили, что 36-летний водитель грузового авто был доставлен в больницу для обследования.
В Минске грузовик врезался в пассажирский автобус, выехав на встречку. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
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