Грузовой автомобиль врезался в пассажирский автобус на Независимости в Минске

Согласно предварительным данным, в четверг, 24 октября, примерно в 19.30 36-летний водитель грузового автомобиля «ГАЗель» ехал по проспекту Независимости. Неподалеку от съезда на МКАД он не справился с управлением из-за чего выехал на полосу встречного движения, где врезался в пассажирский автобус «МАЗ». В ГАИ отметили, что 36-летний водитель грузового авто был доставлен в больницу для обследования.