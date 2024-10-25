В Ростове-на-Дону водитель легковушки насмерть сбил пешехода

В Ростове-на-Дону водитель отечественного авто насмерть сбил женщину. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Трагедия произошла 24 октября ранним утром на улице Таганрогской.
По предварительной информации ведомства, водитель автомобиля «Ваз 21213» сбил 77-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
— В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.