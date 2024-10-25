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В Омске ищут 50-летнюю женщину без двух передних зубов

Омичка пропала полторы недели назад.

Источник: Комсомольская правда

В Омске ищут 50-летнюю Елену Тупикову. Женщина 16 октября вышла из дома на улице Рабиновича, 123 и не вернулась.

Приметы: рост 172 см, телосложение худощавое, темно-русые волосы с сединой, карие глаза.

Особые приметы: на верхней челюсти нет двух передних зубов.

Была одета в серую куртку, черные брюки, черные ботинки, шапку из искусственного меха со светлыми вставками из кожзама.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 8−999−470−10−08, 8−999−453−77−10 или 102 (02).