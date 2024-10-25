В Самаре произошло смертельное ДТП на ул. Обувной

— На улице Обувной, 55 столкнулись «Лада Гранта» и «Хендай ix35». В результате аварии погибли мужчина и женщина, специалисты продолжают устанавливать их личные данные. Еще одну пострадавшую госпитализировали, — отметили в ведомстве.