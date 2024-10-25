В Самаре произошло смертельное ДТП на ул. Обувной

В Куйбышевском районе Самары сообщили о смертельной аварии. ДТП произошло утром в пятницу, 25 октября 2024 года, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.
— На улице Обувной, 55 столкнулись «Лада Гранта» и «Хендай ix35». В результате аварии погибли мужчина и женщина, специалисты продолжают устанавливать их личные данные. Еще одну пострадавшую госпитализировали, — отметили в ведомстве.
Женщину направили в городскую клиническую больницу им. Пирогова. Сотрудники профильных ведомств и правоохранители продолжают устанавливать причины и обстоятельства дорожного происшествия.