В Коркино пройдет личный прием граждан после убийства таксистки

«На вопросы жителей ответят прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер, начальник Главного управления МВД РФ по Челябинской области Сергей Космачев, начальник следственного управления СК РФ по Челябинской области Алексей Колбасин, заместитель губернатора Челябинской области Алексей Фартыгин и уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко».
Прием начнется в 15:00 в здании администрации по адресу 30 лет ВЛКСМ, 2.
Органы государственной власти и местного самоуправления обращаются к жителям Коркинского округа и близлежащих районов с просьбой — не поддаваться на провокационные призывы к противоправным действиям.
Накануне вечером тело 40-летней женщины с ножевыми ранениями нашли на улице Ватутина в Коркино. Она работала водителем такси, чтобы содержать двоих детей. Перед смертью она ехала на вызов к частному дому, где жили цыгане. По версии следствия, в машине у нее произошел конфликт с пассажиром, и он нанес ей не менее четырех ножевых ранений.
Подозреваемый оперативно задержан. Ему 17 лет, он пытался спрятаться в поселке. В ближайшее время будет предъявлено обвинение в убийстве.
По поручению губернатора Алексея Текслера, детям погибшей женщины будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.