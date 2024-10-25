В Коркино пройдет личный прием граждан после убийства таксистки

Накануне вечером тело 40-летней женщины с ножевыми ранениями нашли на улице Ватутина в Коркино. Она работала водителем такси, чтобы содержать двоих детей. Перед смертью она ехала на вызов к частному дому, где жили цыгане. По версии следствия, в машине у нее произошел конфликт с пассажиром, и он нанес ей не менее четырех ножевых ранений.