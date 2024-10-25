После беспорядков в Коркино полиция доставила в отдел 43 человека

Напомним, массовые беспорядки в Коркино начались после обнаружения тела 40-летней таксистки. В ее убийстве подозревают местных братьев-цыган. Недовольные люди пришли в поселок, где по ним открыли стрельбу — ранены двое человек. Стрелявшего по людям барона задержали, против него возбуждено уголовное дело.