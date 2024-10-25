После беспорядков в Коркино полиция доставила в отдел 43 человека

Во время массовых беспорядков в Коркино, которые начались после убийства 40-летней таксистки цыганами, доставлены в отдел 43 человека. Об этом КП-Челябинск сообщил источник в правоохранительных органах.
— В отдел доставлены 43 человека. Почти на всех составлен протокол о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП РФ). Всех отпустили, — рассказал источник.
Напомним, массовые беспорядки в Коркино начались после обнаружения тела 40-летней таксистки. В ее убийстве подозревают местных братьев-цыган. Недовольные люди пришли в поселок, где по ним открыли стрельбу — ранены двое человек. Стрелявшего по людям барона задержали, против него возбуждено уголовное дело.