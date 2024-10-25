Глава Следкома поручил завести уголовное дело об избиении школьника в Иркутске

На днях в сети распространилось видео, на котором можно заметить, что один мальчик избивает другого. Напомним, 8-летнего ребенка уронили на землю и прошлись по нему ногами. Правоохранители выявили участников конфликта, сейчас председатель СКР Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело. Об этом КП-Иркутск сообщили в Следственном комитете России.