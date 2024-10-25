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Глава Следкома поручил завести уголовное дело об избиении школьника в Иркутске

Мальчика избили на детской площадке.

Источник: Комсомольская правда

На днях в сети распространилось видео, на котором можно заметить, что один мальчик избивает другого. Напомним, 8-летнего ребенка уронили на землю и прошлись по нему ногами. Правоохранители выявили участников конфликта, сейчас председатель СКР Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело. Об этом КП-Иркутск сообщили в Следственном комитете России.

— В сети распространяется видео, на которой мальчик бьет ногами по голове своего сверстника. По данному факту проводится процессуальная проверка, — рассказывают в Следкоме.

Сейчас стражи порядка должны завести уголовное дело, помимо этого продолжают устанавливать причины произошедшего. Позже представят доклад об установленных обстоятельствах.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что женщина за рулем иномарки врезалась в две припаркованные машины в Ангарске.