Омский «Авангард» отсудил у «Небо Рекордс» 2 млн рублей за срыв концерта Басты

Омский ХК «Авангард» остудил более 2 млн рублей у организаторов концерта Басты, который прошел 22 апреля на «G-Drive Арене». Подготовку к концерту вела ООО «Небо Рекордс», которая впоследствии не заплатила за аренду.
Из материалов дела следует, что 9 апреля с организацией заключили договор аренды помещения, по которому она должна была выплатить 1,9 млн рублей, однако «Небо Рекордс» нарушила условия.
Фирма не отрицала, что провела концерт и не заплатила за аренду, ссылаясь на то, что в нем не стояла подпись гендиректора.
Позже «Небо Рекордс» просила снизить стоимость договора аренды до 1,3 млн рублей из-за плохой продажи билетов. По словам ответчика, это было вызвано терактом в «Крокус Сити Холле».
Представитель ответчика в суд так и не явился.
Суд учел во внимание все доводы истца и материалы дела. Инстанция удовлетворила требования «Авангарда» и назначала взыскать с «Небо Рекордс» 1,9 млн рублей в счет оплаты аренды, а также неустойку в размере 257 тыс. рублей.