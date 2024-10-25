МВД назвало причины задержания замминистра энергетики Мочальникова

Задержание связано с делом директора подведомственного Минэнерго ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ) Андрея Моисеенкова, который был арестован летом этого года по делу об особо крупном мошенничестве, сообщил «Коммерсантъ». Возглавляемое им предприятие получило крупную сумму на ликвидацию Кизеловского бассейна в Пермском крае. По версии следствия, часть работ была выполнена «на бумаге». Под арест также был отправлен Роберт Шагинян — бенефициар почти всех компаний, которые получали госконтракты на ликвидацию закрытых шахт и приведение в порядок окружающей среды.