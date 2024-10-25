МВД назвало причины задержания замминистра энергетики Мочальникова

Замглавы Минэнерго России Сергей Мочальников, задержанный накануне, подозревается в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Мои коллеги из ГУЭБиПК МВД России и УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве совместно с сотрудниками ФСБ России задержали действующего и бывшего заместителей министра энергетики Российской Федерации, а также двоих заместителей директора бюджетного учреждения. Они подозреваются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Кроме того, действующий заместитель министра подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями», — сказала она.
По версии следствия, в период с 2014 по 2023 год должностными лицами Минэнерго России с подконтрольными организациями заключен ряд контрактов, которые предусматривали выполнение подрядных работ по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов. Фактически работы были проведены не в полном объеме, однако акты их приемки и экспертные заключения, которые стали основанием для перечисления средств, были согласованы и подписаны представителями Минэнерго.
24 октября сотрудники полиции при поддержке управления «П» Службы экономической безопасности ФСБ России (подразделение курирует промышленность) задержали бывшего заместителя министра энергетики и экс-помощника руководителя администрации президента Анатолия Яновского. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК, максимальное наказание — до четырех лет лишения свободы).
Позже в тот же день стало известно о задержании действующего замглавы Минэнерго Сергея Мочальникова. Ему также инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК). По словам одного из собеседников РБК, МВД задержало еще четверо сотрудников Минэнерго. Их имена правоохранительные органы не раскрывают.
Источники РБК также сообщили, что летом этого года силовики задержали представителей угольной отрасли, которые дали показания на Яновского — рассказали о его причастности к хищениям. Ущерб по делу, по данным собеседников РБК, составил более 500 млн руб.
Задержание связано с делом директора подведомственного Минэнерго ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ) Андрея Моисеенкова, который был арестован летом этого года по делу об особо крупном мошенничестве, сообщил «Коммерсантъ». Возглавляемое им предприятие получило крупную сумму на ликвидацию Кизеловского бассейна в Пермском крае. По версии следствия, часть работ была выполнена «на бумаге». Под арест также был отправлен Роберт Шагинян — бенефициар почти всех компаний, которые получали госконтракты на ликвидацию закрытых шахт и приведение в порядок окружающей среды.