Минчанин познакомился в интернете с девушкой и пошел в милицию. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении говорится, что в Московское РУВД обратился 18-летний минчанин, которого обманула его знакомая из интернета. Сотрудникам милиции молодой человек рассказал, что в одном из тематических чатов познакомился с девушкой. После недолгой переписки он предложил своей новой знакомой встретиться.
В день, когда должна была пройти встреча, девушка обратилась к жителю Минска с просьбой одолжить ей денег. Она объяснила это тем, что ей срочно нужна определенная сумма денег на карте. При личной встрече она обещала вернуть сумму наличными.
«Молодой человек поверил новой знакомой и перевел ей 650 рублей. После этого подруга по переписке заблокировала потерпевшего», — отметили в милиции.
По указанному факту проводится проверка.
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