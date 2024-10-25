В Уфе работодатель понесет ответственность за гибель плотника

Как сообщили в гострудинспекции, трагедия произошла 22 августа 2023 года на территории строящегося жилого комплекса по улице Зорге в Уфе. Плотник упал в шахту лифта с высоты 13-го этажа вместе с настилом из арматуры и элементами опалубки стен весом в две тонны. От полученных травм 29-летний мужчина скончался на месте.
В ходе расследования несчастного случая выяснилось, что с бригадой, которая выполняла на объекте строительно-монтажные работы, ООО «Перспективные технологии» в 2022 году заключило «договор на выполнение работ с множественностью лиц». Это договор гражданско-правового характера, по которому группа физических лиц, в том числе и погибший плотник, оказывала «услуги по строительству» в качестве исполнителей. Такой договор давал работодателю возможность не считать несчастный случай производственным. Но организация не учла, что оформить договоры ГПХ с физическими лицами она не могла, так как работы на объектах капстроительства относятся к виду деятельности, ведение которого требует обязательной регистрации в качестве ИП. Кроме того, фактически данным договором регулировались трудовые отношения, что было доказано гострудинспекцией в судебном порядке. В октябре 2024 года Верховный суд Башкирии, куда работодатель обратился с апелляцией, оставил в силе решение Советского районного суда Уфы о признании отношений трудовыми для последующей квалификации несчастного случая как связанного с производством.
«К сожалению, это не первый факт подмены трудовых отношений заключением договоров бригадного подряда, которые носят гражданско-правовой характер. Применяют их преимущественно в сфере строительства, нанимая сразу нескольких людей (бригаду) для выполнения тех или иных работ, — комментирует руководитель гострудинспекции Татьяна Астрелина. — Такие договоры ГПХ выпадают из поля регулирования Трудового кодекса, о чём знают далеко не все работники. При заключении такого соглашения не делается запись в трудовой книжке, не предоставляется отпуск, не оплачиваются больничные, если не перечислялись страховые взносы, “декретные”. Кроме того, работник лишается социальных гарантий, связанных с сокращением, простоем, а также несчастным случаем, как в данной ситуации. Для того чтобы получить возможность связать его с производством, пришлось пройти судебную тяжбу по установлению трудовых отношений».
В настоящее время на основании судебного решения надзорный орган приступил к дополнительному расследованию смертельного несчастного случая, в ходе которого будут установлены его причины и виновные лица, а семья погибшего, дочери которого на момент трагедии не было и года, сможет получить гарантированную государством страховую выплату.