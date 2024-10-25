В Уфе работодатель понесет ответственность за гибель плотника

В ходе расследования несчастного случая выяснилось, что с бригадой, которая выполняла на объекте строительно-монтажные работы, ООО «Перспективные технологии» в 2022 году заключило «договор на выполнение работ с множественностью лиц». Это договор гражданско-правового характера, по которому группа физических лиц, в том числе и погибший плотник, оказывала «услуги по строительству» в качестве исполнителей. Такой договор давал работодателю возможность не считать несчастный случай производственным. Но организация не учла, что оформить договоры ГПХ с физическими лицами она не могла, так как работы на объектах капстроительства относятся к виду деятельности, ведение которого требует обязательной регистрации в качестве ИП. Кроме того, фактически данным договором регулировались трудовые отношения, что было доказано гострудинспекцией в судебном порядке. В октябре 2024 года Верховный суд Башкирии, куда работодатель обратился с апелляцией, оставил в силе решение Советского районного суда Уфы о признании отношений трудовыми для последующей квалификации несчастного случая как связанного с производством.