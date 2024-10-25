При пожаре в центре Воронежа погиб 61-летний мужчина

Сообщение о пожаре в ГУ МЧС по Воронежской области поступило в 20 часов 41 минуту. Загорелась двухкомнатная квартира. Из-за сильного задымления спасателям пришлось вывести из многоквартирного дома девять жильцов. На месте работали пять спецмашин. После того, как пожарные справились с возгоранием, в квартире обнаружили тело 61-летнего мужчины, хозяина жилища. В помещении выгорели 15 квадратных метров. Причину пожара предстоит установить в ходе экспертизы.