В Ростове-на-Дону мужчина попал под электричку

На ж/д Темерник в Ростове-на-Дону под электропоезд попал мужчина, он получил травмы. Это случилось вечером 24 октября, сообщили в транспортной полиции.
— Пострадал 48-летний житель поселка Шолоховского Белокалитвенского района. Предварительно, причиной происшествия стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железной дороги, — рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.
Сейчас мужчина находится в больнице под наблюдением медиков.
Жителям Дона напоминают: железная дорога — территория повышенной опасности.
Около путей следует быть осторожными. Нельзя идти в наушниках или отвлекаться на гаджеты. Поезд за одну секунду проезжает до 20 метров, быстро остановить состав невозможно.
Также взрослым и детям строго запрещено подниматься на вагоны, опоры и специальные конструкции контактной сети. Провода там имеют напряжение свыше 27 тысяч вольт, а электрическая дуга может возникнуть еще во время подъема на ж/д объект.