В Ростове на станции Темерник мужчина попал под электричку

Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО. 24 октября примерно в 18 часов вечера на железнодорожной станции Темерник мужчина попал под электропоезд. На место происшествия выехали сотрудники транспортной полиции. Выяснилось, что 48-летний пострадавший является жителем поселка Шолоховский Белокалитвинского района. Причиной происшествия стало нарушение правил безопасности на железной дороге. Мужчина был госпитализирован, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.