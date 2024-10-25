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В Ростове на станции Темерник мужчина попал под электричку

В Ростове мужчина получил травмы на железной дороге. Он попал под электричку.

Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО. 24 октября примерно в 18 часов вечера на железнодорожной станции Темерник мужчина попал под электропоезд. На место происшествия выехали сотрудники транспортной полиции. Выяснилось, что 48-летний пострадавший является жителем поселка Шолоховский Белокалитвинского района. Причиной происшествия стало нарушение правил безопасности на железной дороге. Мужчина был госпитализирован, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.