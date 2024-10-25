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Дело об убийстве таксистки и беспорядках в Коркино будут вести московские следователи

Дело об убийстве таксистки и беспорядках в Коркино будут вести московские следователи, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В связи с широким общественным резонансом, связанным с убийством и покушением на убийство жителей Челябинской области представителями цыганской диаспоры, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела для организации наиболее полного, тщательного, объективного расследования в производство следователей Главного следственного управления СК России», — сообщили в пресс-центре.

Отмечается, что после произошедшего убийства жительницы города произошел народный сход.

«Проблема противоправного поведения цыган, проживающих в Коркино, длительное время беспокоит местных жителей, но не решается», — заявляют в СКР.

Бастрыкин поручил «принять исчерпывающие меры к проверке доводов местных жителей и установлению всех обстоятельств произошедшего, в ходе расследования уголовного дела дать оценку достаточности принимаемых уполномоченными органами мер по профилактике преступлений среди лиц цыганской диаспоры на территории города».

Ранее сообщалось, что в Коркино возбуждено уголовное дело по факту убийства вечером 23 октября 40-летней женщины, подвозившей на такси местного жителя. Задержан подозреваемый — 17-летний парень.

Вечером 24 октября местные жители стихийно вышли на митинг, переросший в беспорядки. Было задержано более сорока человек. Два человека получили огнестрельные ранения, по собравшимся стрелял 58-летний местный житель, он задержан.