В Приморье пенсионер восемью ударами ножа лишил жизни подругу жены

Напомним, прокуратура направила в суд дело против жителя Черниговского района Приморского края, обвиняемого в жестоком нападении на пожилую пару. Обвинительное заключение по делу утверждено заместителем прокурора края Степаном Тюкавкиным, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства. Обвиняемый стал фигурантом нескольких статей Уголовного кодекса РФ, включая попытку убийства двух лиц с разбоем (ч. 3 ст. 30, п. «а», «з» ч. 2 ст. 105) и убийство с разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105), а также совершение разбойного нападения (п. «в» ч. 4 ст. 162).

