В Приморье пенсионер восемью ударами ножа лишил жизни подругу жены

В Чугуевском районе 77-летнего мужчину признали виновным в убийстве женщины, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
По данным следствия, инцидент произошел в июне 2024 года в деревне Шумное. В ходе ссоры с подругой своей жены, которая приехала в гости, осужденный нанес ей восемь ударов кухонным ножом в грудь.
«От полученных ранений наступила смерть потерпевшей, 1950 г.р.», — сообщили в полиции.
Суд, учитывая позицию прокуратуры, признал его виновным по статье 105 УК РФ и назначил наказание в виде в виде девяти лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
Напомним, прокуратура направила в суд дело против жителя Черниговского района Приморского края, обвиняемого в жестоком нападении на пожилую пару. Обвинительное заключение по делу утверждено заместителем прокурора края Степаном Тюкавкиным, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства. Обвиняемый стал фигурантом нескольких статей Уголовного кодекса РФ, включая попытку убийства двух лиц с разбоем (ч. 3 ст. 30, п. «а», «з» ч. 2 ст. 105) и убийство с разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105), а также совершение разбойного нападения (п. «в» ч. 4 ст. 162).