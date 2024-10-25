Гродненец лишился 2500 рублей, покупая страйкбольное оружие в интернете. Подробности озвучили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
В милиции отметили, что 35-летний гродненец увлекался страйкболом и начал искать себе страйкбольное оружие. Однако покупать его он решил не в специализированном магазине, а в интернете.
Говорится, что в соцсети «ВКонтакте» 22 октября 2024 года мужчина нашел пользователя с ником «Николай Болковский», который согласился продать необходимые аксессуары для игры за почти 2500 рублей. Когда житель Гродно перевел всю сумму, то продавец перестал выходить на связь. Мужчина обратился в милицию. Заведено уголовное дело за мошенничество.
Ранее минчанин познакомился в интернете с девушкой и пошел в милицию.
Тем временем под Костюковичами сельчанин нашел в поле скелет человека, пропавшего в мае 2024 года: «Пошел на кладбище посетить могилы родителей».
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