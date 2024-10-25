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Гродненец лишился 2500 рублей, покупая страйкбольное оружие в интернете

Житель Гродно хотел купить в интернете страйкбольное оружие, но потерял 2500 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Гродненец лишился 2500 рублей, покупая страйкбольное оружие в интернете. Подробности озвучили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

В милиции отметили, что 35-летний гродненец увлекался страйкболом и начал искать себе страйкбольное оружие. Однако покупать его он решил не в специализированном магазине, а в интернете.

Говорится, что в соцсети «ВКонтакте» 22 октября 2024 года мужчина нашел пользователя с ником «Николай Болковский», который согласился продать необходимые аксессуары для игры за почти 2500 рублей. Когда житель Гродно перевел всю сумму, то продавец перестал выходить на связь. Мужчина обратился в милицию. Заведено уголовное дело за мошенничество.

Ранее минчанин познакомился в интернете с девушкой и пошел в милицию.

Тем временем под Костюковичами сельчанин нашел в поле скелет человека, пропавшего в мае 2024 года: «Пошел на кладбище посетить могилы родителей».

А еще мы узнали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2024: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.