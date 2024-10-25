Гродненец лишился 2500 рублей, покупая страйкбольное оружие в интернете

Говорится, что в соцсети «ВКонтакте» 22 октября 2024 года мужчина нашел пользователя с ником «Николай Болковский», который согласился продать необходимые аксессуары для игры за почти 2500 рублей. Когда житель Гродно перевел всю сумму, то продавец перестал выходить на связь. Мужчина обратился в милицию. Заведено уголовное дело за мошенничество.