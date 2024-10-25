На Военведе в Ростове произошла авария с «перевертышем»

Авария с «перевертышем» произошла на Военведе в Ростове-на-Дону. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.
Все случилось накануне вечером на улице Таганрогской. По словам людей, после ДТП на проезжей части опрокинулся Mercedes. Рядом с стоял «помятый Renault». На месте видели спасателей, они поставили перевернутое авто на колеса.
По неподтвержденным данным, в аварии пострадал один из водителей. Официального комментария от управления Госавтоинспекции не поступало.
Напомним, это уже не первое ДТП с перевернутыми машинами. Похожие случаи отмечали на трассе в районе села Алексеево-Лозовское и на проспекте Строителей в Волгодонске.