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На Военведе в Ростове произошла авария с «перевертышем»

Очевидцы сообщил об аварии с «перевертышем» на Таганрогской в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Авария с «перевертышем» произошла на Военведе в Ростове-на-Дону. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

Все случилось накануне вечером на улице Таганрогской. По словам людей, после ДТП на проезжей части опрокинулся Mercedes. Рядом с стоял «помятый Renault». На месте видели спасателей, они поставили перевернутое авто на колеса.

По неподтвержденным данным, в аварии пострадал один из водителей. Официального комментария от управления Госавтоинспекции не поступало.

Напомним, это уже не первое ДТП с перевернутыми машинами. Похожие случаи отмечали на трассе в районе села Алексеево-Лозовское и на проспекте Строителей в Волгодонске.