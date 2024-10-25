В Волгограде на 8-летнего ученика в школе упали футбольные ворота

25 октября председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал завести уголовное дело после случая в одной из школ Волгограда, где на 8-летнего мальчика упали футбольные ворота. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе следкома, инцидент случился на спортивной площадке. В итоге второклассник получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас он находится в больнице.