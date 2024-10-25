Олбани
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде на 8-летнего ученика в школе упали футбольные ворота

Бастрыкин потребовал завести дело после падения спортивных ворот на ученика в школе Волгограда.

Источник: Комсомольская правда

25 октября председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал завести уголовное дело после случая в одной из школ Волгограда, где на 8-летнего мальчика упали футбольные ворота. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе следкома, инцидент случился на спортивной площадке. В итоге второклассник получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас он находится в больнице.

— По данному факту следственными органами СУ СК России по Волгоградской области проводится доследственная проверка о статье «Халатность», — уточнили в ведомстве.

Об итогах волгоградские следователи сообщат в центральный аппарат. Расследование продолжается.

СК