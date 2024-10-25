В Башкирии двое мужчин проведут в тюрьме 40 лет за убийство и пытки

В феврале 2023 года фигуранты уголовного дела находились в гостях у новой знакомой, где употребляли спиртное. В ходе застолья между Нежиным и хозяйкой возник конфликт. Злоумышленник нанёс женщине несколько ударов в спину столовой вилкой, после чего, вооружившись ножом, нанёс один удар в область левого плечевого сустава. После чего потерпевшая ушла из квартиры.
Когда алкоголь и деньги закончились, гости пошли к соседу, чтобы одолжить деньги. Мужчина отказал им. Злоумышленники избили его, прижгли лицо мужчины о раскаленную конфорку электроплиты, а также раскаленным ножом прижгли татуировку на плече. После этого сообщники нанесли несколько смертельных ножевых ранений в шею и грудь потерпевшего. Тело своей жертвы они завернули в ковер и оставили в комнате. Из квартиры жертвы они похитили деньги, бытовую технику и мобильный телефон на общую сумму более 9 тысяч рублей. Вернувшись к своей знакомой, они продолжили употреблять спиртное, а на следующий день уехали на заработки. Также мужчины, в надежде, что труп долго не найдут, сожгли паспорт убитого.
Тело обнаружил брат потерпевшего, когда вернулся домой. В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчины были задержаны в Магнитогорске в центре социальной адаптации, сообщили подробности расследования уголовного дела в Следкоме Башкирии.
Оба мужчины были ранее судимы, а 37-летний фигурант отбывал наказание за убийство. Суд приговорил Нежина к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, а Утяшева — к 18 годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, отметили в объединенной пресс-службе судов республики.