В Башкирии двое мужчин проведут в тюрьме 40 лет за убийство и пытки

Когда алкоголь и деньги закончились, гости пошли к соседу, чтобы одолжить деньги. Мужчина отказал им. Злоумышленники избили его, прижгли лицо мужчины о раскаленную конфорку электроплиты, а также раскаленным ножом прижгли татуировку на плече. После этого сообщники нанесли несколько смертельных ножевых ранений в шею и грудь потерпевшего. Тело своей жертвы они завернули в ковер и оставили в комнате. Из квартиры жертвы они похитили деньги, бытовую технику и мобильный телефон на общую сумму более 9 тысяч рублей. Вернувшись к своей знакомой, они продолжили употреблять спиртное, а на следующий день уехали на заработки. Также мужчины, в надежде, что труп долго не найдут, сожгли паспорт убитого.