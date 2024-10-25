«Я не могла согреться, болела голова»: что ждет хозяина кафе в Братске, где шаурмой отравились более 80 человек

Еще в июне 2023 года в больницы Братска стали массово обращаться люди с симптомами пищевого отравления. Тогда КП-Иркутск удалось связаться с некоторыми из пострадавших. Одной из отравившихся оказалась Анна. Девушка столкнулась с болью в желудке и ознобом, но сначала приняла симптомы за обычную простуду.