«Я не могла согреться, болела голова»: что ждет хозяина кафе в Братске, где шаурмой отравились более 80 человек

Еще в июне 2023 года в больницы Братска стали массово обращаться люди с симптомами пищевого отравления. Тогда КП-Иркутск удалось связаться с некоторыми из пострадавших. Одной из отравившихся оказалась Анна. Девушка столкнулась с болью в желудке и ознобом, но сначала приняла симптомы за обычную простуду.
— Я не могла согреться, болела голова, да и все тело, постоянно хотела пить, — с ужасом вспоминает девушка. — Долго не могла уснуть из-за боли. Вечером жар поднялся до 38,9 градуса. На следующий день сбить его никак не удавалось.
Обращаться она, как и многие в больницу не стала. Лечилась дома. Поэтому официальное число отравившихся может быть меньше, чем на самом деле.
— После употребления шаурмы, приготовленной в кафе быстрого питания «Шаурму хочу», за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились 80 местных жителей, в том числе 21 ребенок, — сообщили в пресс-службе СУ СКР Иркутской области.
Тогда за проверку «забегаловки» взялись не только правоохранители, но и работники Роспотребнадзора. Эксперты нашли ряд нарушений в хранении продуктов, приготовлении блюд и гигиены работников. У последних кстати и нашли кишечное заболевание «сальмонеллез».
— Следственным отделом по городу Братску области завершено расследование уголовного дела в отношении владельца кафе быстрого питания. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое пищевое отравление людей), ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение и использование поддельных медицинских книжек на свое имя и на персонал кафе), — пояснили в ведомстве.
За время расследования кафе закрыли, а его хозяин теперь будет отвечать в суде. Прокурор уже утвердил и передал обвинение в инстанцию.