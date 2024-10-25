Трое хабаровчан заработали 29 млн на контрафактных сигаретах из Петербурга

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что в период с 2021 по 2022 год подсудимые использовали интернет для приобретения контрафактных немаркированных табачных изделий в Санкт-Петербурге. После покупки товары были доставлены в Хабаровск через транспортную компанию, что позволило преступникам скрыть следы своей незаконной деятельности. Получив партию контрафакта, они активно искали покупателей, размещая товары в торговых точках-павильонах и получая за это незаконный доход.