Трое хабаровчан заработали 29 млн на контрафактных сигаретах из Петербурга

В Хабаровске завершился суд над участниками преступной группы, которые наживались на продаже контрафактных сигарет. Ущерб исчисляется почти тремя десятками миллионов рублей, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
В ходе судебного разбирательства выяснилось, что в период с 2021 по 2022 год подсудимые использовали интернет для приобретения контрафактных немаркированных табачных изделий в Санкт-Петербурге. После покупки товары были доставлены в Хабаровск через транспортную компанию, что позволило преступникам скрыть следы своей незаконной деятельности. Получив партию контрафакта, они активно искали покупателей, размещая товары в торговых точках-павильонах и получая за это незаконный доход.
Кроме того, преступники использовали чужие товарные знаки, что привело к значительным финансовым потерям для легальных производителей табачной продукции. Общий ущерб, причиненный компаниям, составил свыше 29 миллионов рублей.
Мужчины не признали свою вину, однако это не спасло их от обвинительного приговора. Суд назначил участникам группы штрафы в размере от 1,1 до 1,2 миллиона рублей, а также конфисковал их транспортные средства.