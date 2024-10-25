Появились подробности смертельного ДТП на ул. Обувной в Самаре

В Самаре ранним утром сообщили о смертельной аварии. Сотрудники ГУ МВД России по Самарской области рассказали подробности ДТП.
— Авария произошла в 07:55. Водитель «Лада Гранта» ехал по улице Обувной и не смог справиться с управлением, из-за чего произошел занос транспортного средства. Произошло столкновение с иномаркой, которая двигалась во встречном направлении, — отметили в ведомстве.
На месте происшествия погибли водитель и женщина-пассажир отечественной легковушки. Пассажира иномарки доставили в городскую больницу. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства аварии.