Появились подробности смертельного ДТП на ул. Обувной в Самаре

— Авария произошла в 07:55. Водитель «Лада Гранта» ехал по улице Обувной и не смог справиться с управлением, из-за чего произошел занос транспортного средства. Произошло столкновение с иномаркой, которая двигалась во встречном направлении, — отметили в ведомстве.