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Появились подробности смертельного ДТП на ул. Обувной в Самаре

В Самаре смертельная авария произошла из-за заноса автомобиля.

Источник: ГУ МВД России по региону

В Самаре ранним утром сообщили о смертельной аварии. Сотрудники ГУ МВД России по Самарской области рассказали подробности ДТП.

— Авария произошла в 07:55. Водитель «Лада Гранта» ехал по улице Обувной и не смог справиться с управлением, из-за чего произошел занос транспортного средства. Произошло столкновение с иномаркой, которая двигалась во встречном направлении, — отметили в ведомстве.

На месте происшествия погибли водитель и женщина-пассажир отечественной легковушки. Пассажира иномарки доставили в городскую больницу. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства аварии.