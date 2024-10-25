Омич похитил велосипед, продал его и после покупки алкоголя украл диск из магазина

Омич украл непристегнутый велосипед возле магазина на улице Богдана Хмельницкого. Когда полицейские нашли мужчину, то он уже находился в отделении полиции, но за другую мелкую кражу.
К полицейским с заявлением о пропажи велосипеда обратилась 41-летняя омичка. Она рассказала, что оставила велосипед около магазина на Богдана Хмельницкого. Специальным тросом женщина его крепить не стала — ее не было на месте всего 5 минут.
Когда омичка вернулась обратно за велосипедом, то его уже не было. Общая сумма причиненного ущерба составила 15 тыс. рублей.
Полицейские опросили очевидцев и отсмотрели записи с камер видеонаблюдения. На одной из записей правоохранители узнали ранее судимого 47-летнего омича. Позже выяснилось, что он уже задержан за кражу из магазина.
Злоумышленник сознался в содеянном. По его словам, он не мог пройти мимо непристегнутого велосипеда. Позже он продал его незнакомцу на улице за 2 тыс. рублей, а вырученные деньги потратил на выпивку.
После того, как похититель «отметил» кражу велосипеда, он украл из магазина диск с играми для приставки.
На мужчину завели два уголовных дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ («кража»). Ему грозит до 2 лет колонии.
Ранее мы писали, что омич украл телефон мужчины, который не захотел с ним «выяснять отношения».