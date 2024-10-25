«Не дожила недели до своего 45-летия»: сибирячка возвращалась домой с работы, когда с ней произошло страшное

— Она была настоящей женщиной — ласковой, красивой, доброй. Всегда о ком-то заботилась. Не так давно она рассталась с мужем, моим отчимом, после чего устроилась на работу в то самое кафе. Я в шутку говорила ей, что мне нужны братик или сестричка, а она отвечала, что хочет дождаться внуков.