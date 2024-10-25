«Не дожила недели до своего 45-летия»: сибирячка возвращалась домой с работы, когда с ней произошло страшное

— За неделю до случившегося у нас с мамой завязался очень душевный разговор. Она говорила о том, что мы раньше не обсуждали. Будто что-то предчувствовала, — вспоминает в беседе с корреспондентом КП-Иркутск 23-летняя Вероника Сафонова.
Вечер 6 октября девушка вспоминает, как страшный сон. По телефону сообщили, что самый близкий ей человек находится в больнице в тяжелом состоянии. Шансы, что пациентка выживет — минимальны.
— У нее был расколот череп, сломана нога. Также врачи диагностировали ушиб внутренних органов. Спустя сутки мамы не стало. Она не дожила недели до своего 45-летия.
Причиной гибели Елены Сафоновой стала авария. Женщина возвращалась домой после рабочей смены в кафе. Выйдя на автобусной остановке «19 школа» по улице Лермонтова, она начала переходить дорогу по пешеходному переходу. Этим маршрутом Елена пользовалась много лет, но на этот раз случилось страшное. На скорости ее сбил серый Mersedes-Benz. 40-летний водитель купил иномарку совсем недавно, а потому даже не успел установить госномера.
На переходе женщину сбила иномарка. Фото: личный архив.
— Я была на месте ДТП, — продолжает рассказывать Вероника. — «Зебра» хоть и нерегулируемая, но хорошо освещена фонарями. Не заметить человека на ней сложно. Не исключено, что водитель ехал на высокой скорости. Позже я нашла его страницу в соцсетях, где он делился видео, как лихачит, играя в «шашки» на дороге.
По словам Вероники, извинений или предложений помощи от мужчины в ее адрес не последовало. У погибшей Елены осталась пожилая мать.
23-летняя Вероника и ее мама Елена. Фото: личный архив.
— Она была настоящей женщиной — ласковой, красивой, доброй. Всегда о ком-то заботилась. Не так давно она рассталась с мужем, моим отчимом, после чего устроилась на работу в то самое кафе. Я в шутку говорила ей, что мне нужны братик или сестричка, а она отвечала, что хочет дождаться внуков.
Елену Сафонову похоронили в Маркова, рядом с могилой ее отца.
Как корреспонденту КП-Иркутск сообщили в полиции, по факту аварии проводится доследственная проверка:
— Материалы переданы в специализированный отдел по ДТП главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области.