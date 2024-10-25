Власти назвали число участвовавших в народном сходе жителей Коркино

В настоящее время ситуация в городе стабилизировалась. Глава региона Алексей Текслер лично контролирует в постоянном режиме деятельность местных органов власти. По его поручению семье погибшей будет оказана необходимая помощь. С ее детьми в возрасте 11 и 15 лет занимается социальная служба.