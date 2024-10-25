Следователи ведут проверку после ДТП с автобусом и троллейбусом в Новосибирске

Следователи проводят проверку после сообщений о ДТП с участием автобуса и троллейбуса в Калининском районе Новосибирска. Авария произошла вечером 24 октября на перекрестке улиц Тайгинской и Богдана Хмельницкого. Автобус подрезал троллейбус, из-за чего тот врезался в столб. По словам очевидцев, пострадали несколько человек.