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Следователи ведут проверку после ДТП с автобусом и троллейбусом в Новосибирске

Со слов очевидцев, пострадали несколько человек.

Источник: Комсомольская правда

Следователи проводят проверку после сообщений о ДТП с участием автобуса и троллейбуса в Калининском районе Новосибирска. Авария произошла вечером 24 октября на перекрестке улиц Тайгинской и Богдана Хмельницкого. Автобус подрезал троллейбус, из-за чего тот врезался в столб. По словам очевидцев, пострадали несколько человек.

— С целью установления всех фактических обстоятельств произошедшего, изложенных в публикации средств массовой информации, следователем Заельцовского МСО СУ СК РФ по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки, — сообщили в СУ СК России по Новосибирской области.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.