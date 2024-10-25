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Волна эвакуаций прокатилась по школам и ссузам Волгоградской области

В Волгоградской области второй день подряд эвакуируют учащихся общих и средних образовательных учреждений.

Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня, 25 октября, в городе Волжском здания попросили покинуть учеников школ, в городе Волгограде — учащихся колледжей.

— В большинстве случаев причиной эвакуаций становятся анонимные сообщения, содержащие угрозы, которые поступают административным органам образовательных учреждений, — сообщил источник информагентства в экстренных службах. — Действуя согласно отработанным инструкциям, руководители эвакуируют учащихся и персонал, вызывают правоохранительные органы.

После проверки учреждений сотрудниками экстренных служб, а также кинологами со служебными собаками, уточняют источники информагентства, учебный процесс возобновляется в штатном режиме.

Все сообщения, поступившие в школы и ссузы региона, оказались ложными.