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Вертолет мог потерпеть крушение на Чукотке

По данным SHOT, очевидцы сообщили, что видели, как воздушное судно врезалось в сопку и упало в Билибинском районе.

Источник: Телеграм-канал Shot

Спасатели пытаются добраться до места.

Как уверяют местные жители, сегодня около шести утра они видели, как за сопкой после падения объекта пошёл густой чёрный дым. По координатам предполагаемого места крушения вылетел борт Ми-8, и, по докладу экипажа, ничего не обнаружено. Также на поиски были отправлены 5 сотрудников МЧС на снегоходах «Буран».

Спустя несколько часов спасательная группа вернулась обратно в посёлок из-за отсутствия технической возможности подняться на крутой склон. Информацию о возможном крушении продолжают проверять.