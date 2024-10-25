Вертолет мог потерпеть крушение на Чукотке

Спасатели пытаются добраться до места.
Как уверяют местные жители, сегодня около шести утра они видели, как за сопкой после падения объекта пошёл густой чёрный дым. По координатам предполагаемого места крушения вылетел борт Ми-8, и, по докладу экипажа, ничего не обнаружено. Также на поиски были отправлены 5 сотрудников МЧС на снегоходах «Буран».
Спустя несколько часов спасательная группа вернулась обратно в посёлок из-за отсутствия технической возможности подняться на крутой склон. Информацию о возможном крушении продолжают проверять.