Вертолет мог потерпеть крушение на Чукотке

Как уверяют местные жители, сегодня около шести утра они видели, как за сопкой после падения объекта пошёл густой чёрный дым. По координатам предполагаемого места крушения вылетел борт Ми-8, и, по докладу экипажа, ничего не обнаружено. Также на поиски были отправлены 5 сотрудников МЧС на снегоходах «Буран».