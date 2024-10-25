Мужчина и ребенок пострадали при пожаре в Краснодаре

В Краснодаре при пожаре в квартире пострадали два человека, среди которых один ребенок. Об этом сообщает пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.
«Пострадали два человека — мужчина 1981 года рождения и ребенок 2011 года рождения. Отравление продуктами горения», — рассказали в ведомстве.
Сообщение о возгорании квартиры по улице Кружевной поступило диспетчеру в 09:37 25 октября. На место тут же отправились подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона.
Площадь пожара составила 20 квадратных метров. В 10:04 огонь удалось локализовать. В 10:11 спасатели ликвидировали последствия возгорания.
В тушении огня были задействованы 11 человек личного состава МЧС России и три единицы техники.
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