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Позвонили по видеосвязи и лишили всех сбережений: мошенники под видом службы безопасности обманули хабаровчанку

Мошенники лишили всех накоплений женщину из Хабаровска.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске 63-летняя преподаватель одного из учебных заведений отдала мошенникам миллион рублей. Аферисты выдали себя за сотрудников службы безопасности и убедили ее перевести свои сбережения на некий тайный счет. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

История началась с сообщения в мессенджере якобы от руководителя, который сообщил о тайной проверке коллектива на экстремистскую деятельность. После этого женщине по видеосвязи позвонил мужчина, представившийся сотрудником безопасности. Он рассказал, что мошенники пытаются получить доступ к ее счетам, чтобы перевести деньги за границу на финансирование террористов. Он предупредил, что это может обернуться для нее правовыми последствиями.

«Чтобы избежать проблем, женщине предложили снять все деньги в банке и перевести их на защищенный счет. Она следовала инструкциям и перечислила аферистам миллион рублей, после чего общение с ней прекратилось», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.

Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание по этой статье может достигать 10 лет лишения свободы.