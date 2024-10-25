Позвонили по видеосвязи и лишили всех сбережений: мошенники под видом службы безопасности обманули хабаровчанку

В Хабаровске 63-летняя преподаватель одного из учебных заведений отдала мошенникам миллион рублей. Аферисты выдали себя за сотрудников службы безопасности и убедили ее перевести свои сбережения на некий тайный счет. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
История началась с сообщения в мессенджере якобы от руководителя, который сообщил о тайной проверке коллектива на экстремистскую деятельность. После этого женщине по видеосвязи позвонил мужчина, представившийся сотрудником безопасности. Он рассказал, что мошенники пытаются получить доступ к ее счетам, чтобы перевести деньги за границу на финансирование террористов. Он предупредил, что это может обернуться для нее правовыми последствиями.
«Чтобы избежать проблем, женщине предложили снять все деньги в банке и перевести их на защищенный счет. Она следовала инструкциям и перечислила аферистам миллион рублей, после чего общение с ней прекратилось», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.
Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание по этой статье может достигать 10 лет лишения свободы.