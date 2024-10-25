Позвонили по видеосвязи и лишили всех сбережений: мошенники под видом службы безопасности обманули хабаровчанку

История началась с сообщения в мессенджере якобы от руководителя, который сообщил о тайной проверке коллектива на экстремистскую деятельность. После этого женщине по видеосвязи позвонил мужчина, представившийся сотрудником безопасности. Он рассказал, что мошенники пытаются получить доступ к ее счетам, чтобы перевести деньги за границу на финансирование террористов. Он предупредил, что это может обернуться для нее правовыми последствиями.