Нижегородцы пытались пронести в суд нож и газовый баллончик

По данным пресс-службы регионального управления ФССП, на входе нижегородцам напомнили, что пронос оружия, взрывчатки и других опасных предметов в здание суда запрещен.
Визитеров попросили выложить все имеющиеся у них запрещенные предметы на стол, но они заявили, что ничего подобного у них нет.
При осмотре ручной клади металлоискатель показал, что в сумках есть металл. Выяснилось, что у одного из посетителей в вещах лежит перочинный нож, у второго — газовый баллончик.
На посетителей составили протоколы и оштрафовали за нарушение административного законодательства.