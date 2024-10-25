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Нижегородцы пытались пронести в суд нож и газовый баллончик

В Семеновском округе Нижегородской области судебные приставы задержали двух человек, которые пытались пройти в здание мирового суда с ножом и газовым баллончиком.

Источник: РИА "Новости"

По данным пресс-службы регионального управления ФССП, на входе нижегородцам напомнили, что пронос оружия, взрывчатки и других опасных предметов в здание суда запрещен.

Визитеров попросили выложить все имеющиеся у них запрещенные предметы на стол, но они заявили, что ничего подобного у них нет.

При осмотре ручной клади металлоискатель показал, что в сумках есть металл. Выяснилось, что у одного из посетителей в вещах лежит перочинный нож, у второго — газовый баллончик.

На посетителей составили протоколы и оштрафовали за нарушение административного законодательства.