Прокуратура Польши расследует два дела о стрельбе по мигрантам

Последний факт стрельбы на границе с Польшей был зафиксирован 8 октября — по данным ГПК, польский военный через пограничное заграждение сделал выстрел в направлении нелегалов. Позже Пограничная стража Польши опровергла инцидент со стрельбой, заявив, что силовики ни в тот день, ни в другие оружие в приграничье не применяли.