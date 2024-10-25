Прокуратура Польши расследует два дела о стрельбе по мигрантам

По данным газеты, ссылающейся на Министерство национальной обороны, с начала года польская армия, охраняющая границу, произвела более 1,6 тысячи предупредительных выстрелов. В то же время, как утверждают в МВД республики, оперативная группа «Безопасное Подляшье», которая помогает пограничникам, не зафиксировала в 2024-м случаев получения мигрантами травм в результате применения оружия.
Как заявил Скиба, в настоящее время ведется два производства по делам об использовании оружия солдатами, несущими службу на границе.
Первое из них связано с событиями 3 ноября 2023 года, когда во время преследования возле озера Топило солдат застрелил нелегала из Сирии. Второе — с инцидентом 25 марта, когда возле деревни Дубиче-Церкевне военные стреляли в сторону группы мигрантов, штурмовавших границу.
Миграционный кризис
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Беларусью, и обвинили Минск в создании миграционного кризиса. При этом пограничники этих стран в нарушение собственных норм ЕС широко применяют жесткие меры борьбы с мигрантами — вплоть до физического воздействия.
Минск категорически отрицает эти обвинения. Белорусская погранслужба регулярно фиксирует факты насильственного выдворения мигрантов на территорию республики, а также случаи обнаружения тел беженцев, пострадавших от действий сопредельных стран.
В настоящее время на польско-белорусской границе помимо пограничников дополнительно несут службу военные. Им разрешено применять огнестрельное оружие в целях самообороны.
Последний факт стрельбы на границе с Польшей был зафиксирован 8 октября — по данным ГПК, польский военный через пограничное заграждение сделал выстрел в направлении нелегалов. Позже Пограничная стража Польши опровергла инцидент со стрельбой, заявив, что силовики ни в тот день, ни в другие оружие в приграничье не применяли.