Пьяный водитель сбил дорожного рабочего в Комсомольске-на-Амуре

Вчера в городе Комсомольске-на-Амуре произошло ДТП, в результате которого пострадал дорожный рабочий.
Как сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края, 59-летний водитель автомобиля Toyota Corolla Spacio, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на рабочего, который шел по обочине во время выполнения своих обязанностей.
66-летний пострадавший был доставлен в больницу. На водителя составлены административные протоколы.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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