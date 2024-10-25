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Пьяный водитель сбил дорожного рабочего в Комсомольске-на-Амуре

Вчера в городе Комсомольске-на-Амуре произошло ДТП, в результате которого пострадал дорожный рабочий.

Источник: РИА "Новости"

Вчера в городе Комсомольске-на-Амуре произошло ДТП, в результате которого пострадал дорожный рабочий.

Как сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края, 59-летний водитель автомобиля Toyota Corolla Spacio, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на рабочего, который шел по обочине во время выполнения своих обязанностей.

66-летний пострадавший был доставлен в больницу. На водителя составлены административные протоколы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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