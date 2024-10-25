Олбани
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водителю упавшего в Мойку автобуса дали 6 лет лишения свободы

В Октябрьском районном суде огласили приговор в отношении водителя автобуса Рахматшоха Курбонова, который упал в Мойку 10 мая. Его обвиняют по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. В той трагедии погибли семь человек, и только двое смогли спастись: сам обвиняемый и один житель города, которого из люка достали очевидцы.

20

Рахматшоха Курбонова приговорили к шести годам колонии общего режима и запретили управлять транспортными средствами сроком на два года пять месяцев.

Ранее прокурор запросил обвиняемому шесть лет и десять месяцев колонии, а также запрет на управление транспортными средствами сроком на два года и 11 месяцев. Сторона же защиты просила назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Курбонов признал вину и раскаялся.

На вынесение приговора собралась толпа журналистов: сначала в коридоре теснились порядка 15 человек, а вскоре их число заметно увеличилось.

«Вас очень много. Давайте по одному от каждого телеканала. Я не знаю, как вы все поместитесь. Драка будет», — сказала пресс-секретарь суда.