Водителю упавшего в Мойку автобуса дали 6 лет лишения свободы

В Октябрьском районном суде огласили приговор в отношении водителя автобуса Рахматшоха Курбонова, который упал в Мойку 10 мая. Его обвиняют по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. В той трагедии погибли семь человек, и только двое смогли спастись: сам обвиняемый и один житель города, которого из люка достали очевидцы.