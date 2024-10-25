Водителю упавшего в Мойку автобуса дали 6 лет лишения свободы

Рахматшоха Курбонова приговорили к шести годам колонии общего режима и запретили управлять транспортными средствами сроком на два года пять месяцев.
Ранее прокурор запросил обвиняемому шесть лет и десять месяцев колонии, а также запрет на управление транспортными средствами сроком на два года и 11 месяцев. Сторона же защиты просила назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Курбонов признал вину и раскаялся.
На вынесение приговора собралась толпа журналистов: сначала в коридоре теснились порядка 15 человек, а вскоре их число заметно увеличилось.
«Вас очень много. Давайте по одному от каждого телеканала. Я не знаю, как вы все поместитесь. Драка будет», — сказала пресс-секретарь суда.