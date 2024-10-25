Власти Башкирии опровергли слух о дефиците сливочного масла в магазинах

В 2023 году в республике было произведено 5,2 тысяч тонн масла. Показатель вырос за год на 12%. За первые же восемь месяцев текущего года уже превышены предыдущие цифры: произведено 3,7 тысяч тонн сливочного масла, что уже выше прошлогоднего показателя почти на 13%.