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Власти Башкирии опровергли слух о дефиците сливочного масла в магазинах

Минсельхоз Башкирии опроверг слухи о дефиците сливочного масла.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии нет дефицита сливочного масла. Об этом заявили в региональном Минсельхозе. Ранее сотрудники ведомства отреагировали на сообщения местных жителей, которые утверждают, что продукта мало на магазинных полках, и лично проверили торговые точки.

— Ассортимент самый широкий. Неспроста Башкортостан носит звание молочного региона, а башкирское масло — это уже бренд, — цитирует пресс-службу министерства ИА «Башинформ».

В 2023 году в республике было произведено 5,2 тысяч тонн масла. Показатель вырос за год на 12%. За первые же восемь месяцев текущего года уже превышены предыдущие цифры: произведено 3,7 тысяч тонн сливочного масла, что уже выше прошлогоднего показателя почти на 13%.

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