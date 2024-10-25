Власти Башкирии опровергли слух о дефиците сливочного масла в магазинах

В Башкирии нет дефицита сливочного масла. Об этом заявили в региональном Минсельхозе. Ранее сотрудники ведомства отреагировали на сообщения местных жителей, которые утверждают, что продукта мало на магазинных полках, и лично проверили торговые точки.
— Ассортимент самый широкий. Неспроста Башкортостан носит звание молочного региона, а башкирское масло — это уже бренд, — цитирует пресс-службу министерства ИА «Башинформ».
В 2023 году в республике было произведено 5,2 тысяч тонн масла. Показатель вырос за год на 12%. За первые же восемь месяцев текущего года уже превышены предыдущие цифры: произведено 3,7 тысяч тонн сливочного масла, что уже выше прошлогоднего показателя почти на 13%.
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