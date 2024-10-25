Два омича заставили похитителя телефонов восстановить справедливость

На остановке «СибАДИ» неизвестный молодой омич напал на 52-летнюю женщину и забрал у неё телефон. Об этом сегодня, 25 октября, сообщила пресс-служба УМВД. К счастью, два других омича, находившихся рядом, вмешались в конфликт и заставили парня вернуть мобилу.
Невезучего грабителя, который после всего произошедшего скрылся с остановки, сейчас разыскивает омская полиция. Паблик УМВД опубликовал предполагаемое фото молодого человека и просит всех, кто сможет его опознать, позвонить по телефонам: 79−35−02, 8−923−035−17−00 или 102.