Два омича заставили похитителя телефонов восстановить справедливость

На остановке «СибАДИ» неизвестный молодой омич напал на 52-летнюю женщину и забрал у неё телефон. Об этом сегодня, 25 октября, сообщила пресс-служба УМВД. К счастью, два других омича, находившихся рядом, вмешались в конфликт и заставили парня вернуть мобилу.