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Два омича заставили похитителя телефонов восстановить справедливость

Неизвестного преступника разыскивает полиция.

Источник: ГУ МВД

На остановке «СибАДИ» неизвестный молодой омич напал на 52-летнюю женщину и забрал у неё телефон. Об этом сегодня, 25 октября, сообщила пресс-служба УМВД. К счастью, два других омича, находившихся рядом, вмешались в конфликт и заставили парня вернуть мобилу.

Невезучего грабителя, который после всего произошедшего скрылся с остановки, сейчас разыскивает омская полиция. Паблик УМВД опубликовал предполагаемое фото молодого человека и просит всех, кто сможет его опознать, позвонить по телефонам: 79−35−02, 8−923−035−17−00 или 102.