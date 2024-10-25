Гимназию № 6 в Перми эвакуировали из-за пожара

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о череде эвакуаций в школах, которые прошли 23 октября в Перми и посёлке Полазна. Учеников пермского лицея № 10 вывели на улицу из-за распылённого перцового баллончика, которым воспользовался один из учеников. В то же время в Полазне детей и преподавателей вывели из-за анонимных угроз о минировании и нападении.