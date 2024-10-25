Гимназию № 6 в Перми эвакуировали из-за пожара

Ученики и учителя гимназии № 6 в Перми были эвакуированы из-за пожара, сообщает МЧС региона.
Днём 25 октября в пермских телеграм-каналах появились сообщения об очередной эвакуации в пермской школе. Сообщалось, что к гимназии № 6 в Кировском районе прибыли пожарные машины. Людей вывели из здания из-за пожара. В МЧС Пермского края информацию о возгорании подтвердили и рассказали подробности происшествия.
«Пожарно-спасательные подразделения выехали по сообщению о возгорании в здании гимназии, которое поступило в 12:48», — рассказали в ведомстве.
Прибывшие на место пожарные провели эвакуацию и проверили помещения. Источник пожара был обнаружен в одном из туалетов школы — загорелось мусорное ведро. Площадь пожара составила около 0,5 квадратных метра. Возгорание было ликвидировано в 13:02.
В МЧС Пермского края также уточнили, что погибших и пострадавших во время пожара в гимназии нет.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о череде эвакуаций в школах, которые прошли 23 октября в Перми и посёлке Полазна. Учеников пермского лицея № 10 вывели на улицу из-за распылённого перцового баллончика, которым воспользовался один из учеников. В то же время в Полазне детей и преподавателей вывели из-за анонимных угроз о минировании и нападении.