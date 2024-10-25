Олбани
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гимназию № 6 в Перми эвакуировали из-за пожара

Возгорание случилось в туалете учреждения.

Источник: Аргументы и факты

Ученики и учителя гимназии № 6 в Перми были эвакуированы из-за пожара, сообщает МЧС региона.

Днём 25 октября в пермских телеграм-каналах появились сообщения об очередной эвакуации в пермской школе. Сообщалось, что к гимназии № 6 в Кировском районе прибыли пожарные машины. Людей вывели из здания из-за пожара. В МЧС Пермского края информацию о возгорании подтвердили и рассказали подробности происшествия.

«Пожарно-спасательные подразделения выехали по сообщению о возгорании в здании гимназии, которое поступило в 12:48», — рассказали в ведомстве.

Прибывшие на место пожарные провели эвакуацию и проверили помещения. Источник пожара был обнаружен в одном из туалетов школы — загорелось мусорное ведро. Площадь пожара составила около 0,5 квадратных метра. Возгорание было ликвидировано в 13:02.

В МЧС Пермского края также уточнили, что погибших и пострадавших во время пожара в гимназии нет.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о череде эвакуаций в школах, которые прошли 23 октября в Перми и посёлке Полазна. Учеников пермского лицея № 10 вывели на улицу из-за распылённого перцового баллончика, которым воспользовался один из учеников. В то же время в Полазне детей и преподавателей вывели из-за анонимных угроз о минировании и нападении.

пожары