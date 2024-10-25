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Полицейские разыскивают мужчину, отобравшего у омички на остановке телефон

Двое мужчин помогли женщине вернуть телефон, но нарушителя теперь ищет полиция.

Источник: Комсомольская правда

Омский полицейские разыскивают мужчину, который на остановке «СибАДИ» отобрал у женщины телефон. Ей помогли случайные прохожие.

Как рассказала 52-летняя потерпевшая, с забравшим у нее телефон неизвестным у нее произошел конфликт, который заметили двое предполагаемых омичей. Они вмешались в разборки и помогли женщине вернуть устройство.

Предполагаемый нарушитель скрылся с места инцидента. Теперь его разыскивает полиция.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят звонить по телефонам: 79−35−02, 8−923−035−17−00 или 102.