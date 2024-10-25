В Орше бухгалтер учреждения образования украла 195 000 рублей ради похудения. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
Из материалов уголовного дела следует, что весной 2024 года в одно из учреждений образования Орши устроилась на работу новая сотрудница. В момент анализа бухгалтерских документов женщину смутили слишком большие суммы комиссионных выплат. Об этом она проинформировала руководство. После этого проводился анализ перечисления денег на карт-счета сотрудников.
«Проверкой был установлен факт хищения крупной суммы денег, о чем незамедлительно сообщено в правоохранительные органы», — сказано в сообщении.
Следователями была изъята и проанализирована необходимая документация, опрошены сотрудники. Удалось установить, что 50-летняя женщина, работая в данном учреждении образования до февраля 2024 года, на протяжении нескольких лет начисляла себе завышенную зарплату.
В момент допроса обвиняемая сообщила, что после возникновения проблем с лишним весом, она начала искать пути решения. Так, на консультации специалистов, обследования, определенное питание нужны были немалые денежные средства.
«В стремлении к красоте женщина решилась на хищение: используя служебные полномочия, стала вносить изменения в списки по выплате заработной платы на необходимую для нее сумму», — рассказали в Следственном комитете.
И добавили, что, постепенно добиваясь результатов, ей понадобились деньги на обувь, одежду, другие личные нужды. В СК обратили внимание на то, что жительница Орши украла более 195 000 рублей.
Фигурантке было предъявлено обвинение по части 4 статьи 210 Уголовного кодекса — хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере, а также по части 1 статьи 427 УК — служебный подлог. Говорится, что в период расследования женщина добровольно возместила ущерб в 31 000 рублей.
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