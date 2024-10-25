В Орше бухгалтер учреждения образования украла 195 000 рублей ради похудения

Из материалов уголовного дела следует, что весной 2024 года в одно из учреждений образования Орши устроилась на работу новая сотрудница. В момент анализа бухгалтерских документов женщину смутили слишком большие суммы комиссионных выплат. Об этом она проинформировала руководство. После этого проводился анализ перечисления денег на карт-счета сотрудников.