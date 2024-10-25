СК показал видео работы следователей в челябинском Коркино

На кадрах можно увидеть осмотр, предположительно, автомобиля убитой и допрос свидетелей.
Также на видео запечатлено возможное место убийства таксистки.
Волнения в Коркино вспыхнули вчера после убийства 40-летней женщины, подрабатывавшей в такси. Правоохранители задержали подозреваемого — 17-летнего местного жителя.
Горожане посчитали, что задержаны не все участники преступления: они вышли на стихийный сход у дома еще одного предполагаемого убийцы.
По данным областного МВД, на причастность к совершению преступления проверяют еще одного человека.
Как рассказали в правительстве Челябинской области, на улицы Коркино после убийства вышли около 150 человек. Сегодня в пресс-службе главы Коркинского округа рассказали, что ситуация в городе полностью контролируемая.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело об убийстве таксистки в Главное следственное управление ведомства.