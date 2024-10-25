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СК показал видео работы следователей в челябинском Коркино

Следственный комитет РФ опубликовал видео работы своих сотрудников в челябинском городе Коркино, где произошло резонансное убийство женщины-таксиста. Ролик размещен в официальном Telegram-канале ведомства.

На кадрах можно увидеть осмотр, предположительно, автомобиля убитой и допрос свидетелей.

Также на видео запечатлено возможное место убийства таксистки.

Волнения в Коркино вспыхнули вчера после убийства 40-летней женщины, подрабатывавшей в такси. Правоохранители задержали подозреваемого — 17-летнего местного жителя.

Горожане посчитали, что задержаны не все участники преступления: они вышли на стихийный сход у дома еще одного предполагаемого убийцы.

По данным областного МВД, на причастность к совершению преступления проверяют еще одного человека.

Как рассказали в правительстве Челябинской области, на улицы Коркино после убийства вышли около 150 человек. Сегодня в пресс-службе главы Коркинского округа рассказали, что ситуация в городе полностью контролируемая.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело об убийстве таксистки в Главное следственное управление ведомства.