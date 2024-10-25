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В башкирском Салавате подростки пытались потушить Вечный огонь

Школьники подожгли подошву собственной обуви.

Источник: Комсомольская правда

В Салавате разгорелся скандал из-за осквернения Вечного огня. По словам местных жителей, два подростка пытались сжечь подошву обуви в языках пламени. На замечания горожан юноши отреагировали агрессивно, а именно, обматерили прохожих, пытавшихся их снять.

Один из подростков бросил фразу, что он уже тушил Вечный огонь. После этого он поспешил скрыться.

По факту произошедшего начата проверка. Полицейские выяснили личность школьников. Ими оказались 12-летние и 15-летние мальчики, младший из них уже состоит на учете МВД.

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